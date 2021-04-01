В Бишкеке пройдет акция, посвященная Всемирному дню здоровья

В Бишкеке в городском парке «Адинай» пройдет информационно-развлекательная акция, посвященная Всемирному дню здоровья. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, мероприятие состоится в субботу в 10.30. «Гости акции смогут пройти экспресс-тест на ВИЧ, измерить уровень сахара в крови, измерить давление, получить консультацию по отказу от табакокурения, здоровому питанию, ментальному здоровью, оказанию первой медицинской помощи, а также принять участие в оздоровительно-развлекательных программах», — отметили в ведомстве.

В Минздравсоцразвития добавили, что от участников требуется хорошее настроение и соблюдение санитарно-эпидемиологических правил: ношение маски, соблюдение физической дистанции не менее 1 метра, использование антисептика.

Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля. В этом году он ознаменован распределением вакцины против COVID-19. Однако для победы над пандемией необходимо, чтобы везде и для каждого был гарантирован доступ к вакцинации и лечению.