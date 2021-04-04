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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 393 человека, 119 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 393 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 768 пациентов, в больницах — 625. В том числе 29 человек — в крайне тяжелом состоянии, 119 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 477 человек (или 76,3 процента) — оценивают как средней тяжести, четыре человека находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 87 человек. В Бишкеке выписаны 46 человек, Оше — 1, Чуйской области — 30, Иссык-Кульской — 5, Джала-Абадской —2, Баткенской — 3 .

С начала марта 2020 года выздоровели 85 тысяч 164 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188219/
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