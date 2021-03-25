Вакцинация от COVID-19 в Кыргызстане начнется с 29 марта. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По ее данным, в настоящее время в рамках подготовки к началу пусковой вакцинации идет доставка вакцин в Ош и пункты вакцинации Чуйской области.

«Также идет процесс одобрения со стороны Научно-технической группы экспертов иммунизации (НТГЭИ) документов на вакцину, а во всех регионах проводятся обучающие тренинги для медицинских работников по организации проведения вакцинации», — отметили в Минздравсоцразвития.

Пусковой этап вакцинации начнется в Бишкеке, Оше и Чуйской области.

В столице развернуты пять прививочных пунктов на базе четырех объединенных центров семейной медицины и ЦСМ № 7, в Чуйской области два пункта — в ЦСМ Сокулукского и Иссык-Атинского районов, в Оше два пункта — на базе двух филиалов ЦСМ № 8 и 10.

На первом этапе планируется вакцинировать:

медицинских работников с высоким и очень высоким риском заражения инфекцией, работающих в красной зоне, ГСВ и ЦСМ;

медицинских работников неотложной скорой помощи, отделений интенсивной терапии с высоким риском развития тяжелых форм заболевания или смерти;

медицинских работников и персонал в учреждениях долговременного ухода;

работников общеобразовательных организаций, а также правоохранительных и силовых структур.

Вакцинация двукратная с интервалом 25-28 дней. Прививки будут проводиться на добровольной основе.

Напомним, на прошлой неделе в Кыргызстан поступило 150 тысяч доз китайской вакцины SinoPharm. В ведомстве объяснили, что это инактивированная вакцина (в ее создании используются болезнетворные вирус или бактерия или очень похожие на них микроорганизмы, которые инактивируют (убивают) с помощью химических реагентов, тепла. Этот метод основывается на технологиях, которые, как было доказано, эффективно защищают человека, они применяются для изготовления вакцин против гриппа и полиомиелита и позволяют наладить достаточно масштабное производство вакцин). Досье принято ВОЗ на рассмотрение, решение ожидается в марте для включения в список ВОЗ в период ЧС.