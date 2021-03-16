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Общество

Трассу Бишкек — Ош временно закрыли для проезда грузовиков

Трассу Бишкек — Ош временно закрыли для проезда большегрузных транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.

По прогнозам агентства по гидрометеорологии МЧС, с 16 по 18 марта на горных участках автодороги Бишкек — Ош, перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бель ожидаются обильные снегопады, сход лавин, снежные заносы и гололед.

«В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий на перевалах сотрудники ГУОБДД будут проводить профилактические мероприятия. На данных участках 17 марта с 6.00 до 22.00 будет запрещено движение для большегрузных транспортных средств», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186686/
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