Трассу Бишкек — Ош временно закрыли для проезда большегрузных транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.

По прогнозам агентства по гидрометеорологии МЧС, с 16 по 18 марта на горных участках автодороги Бишкек — Ош, перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бель ожидаются обильные снегопады, сход лавин, снежные заносы и гололед.

«В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий на перевалах сотрудники ГУОБДД будут проводить профилактические мероприятия. На данных участках 17 марта с 6.00 до 22.00 будет запрещено движение для большегрузных транспортных средств», — говорится в сообщении.