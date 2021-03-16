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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Депутат требует проверить имущество ректора Аграрного университета

Депутат Фрунзенского айыльного кенеша Сокулукского района Нургуль Усеинова требует проверить имущество ректора Аграрного университета Рысбека Нургазиева. Она обвиняет его в коррупции при использовании грантов и сельхозугодий. Об этом депутат сообщила на пресс-конференции.

По ее словам, в 2003 году 446 гектаров земли Государственного фонда сельскохозяйственных угодий предоставлены в бессрочное использование Кыргызскому национальному аграрному университету Фрунзенским айыл окмоту.

«Руководство университета сдает эти земли в субаренду, используя участки в личных интересах. По закону субаренда земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности, запрещается. Проверка, проведенная Госэкотехинспекцией, также показала, что компания «Элет Агрохолдинг» арендует участок в 46 гектаров, каждый месяц оплачивая по 15 тысяч сомов. А таких фирм и частных лиц, которые арендуют у университета земли, много. Ущерб государству составляет 7 миллионов сомов только за один год», — сказала Нургуль Усеинова.

Депутат сообщила, что университету с 2003 года выделяются гранты в особо крупном размере под научные, экспериментальные, семеноводческие хозяйства.

«По данным прокуратуры от 2018 года, сумма последнего гранта, выделенная на осеменение животных, составила $1 миллион 70 тысяч. Но непонятно, куда деньги направлены, как использованы. Потому что в Сокулукском районе было выведено 2 тысячи коровы алатоуской породы. На сегодня их осталось всего 15. Деньги выделяли, чтобы осеменять этих коров, а результата нет — ни коров, ни осеменения. Куда девают грантовые средства?» — задалась вопросом Нургуль Усеинова.

Депутат отмечает, что ректор Кыргызского национального аграрного университета имени Скрябина Рысбек Нургазиев, прикрываясь влиятельными покровителями, продолжает совершать незаконные действия и обогащаться за счет государства.

«Я прошу президента Садыра Жапарова и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева проверить имущество Рысбека Нургазиева и всех в айыл окмоту, кто это допустил», — заключила Нургуль Усеинова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186604/
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