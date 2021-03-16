12:13
USD 84.80
EUR 101.23
RUB 1.16
Общество

«Северэлектро» отключит 8 тысяч 500 абонентов за долги

В ОАО «Северэлектро» планируют отключить электричество за долги более 8 тысячам 500 бытовым абонентам. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, сегодня в Бишкеке автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета электроэнергии произведет дистанционное отключение потребителей за несвоевременные платежи.

Во избежание неудобств ОАО «Северэлектро» призывает горожан оплатить счета за электроэнергию заблаговременно.

В компании напомнили, что электроснабжение потребителей с так называемыми умными счетчиками, дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, подключается после произведения полной оплаты.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186602/
просмотров: 360
Версия для печати
Материалы по теме
В ОАО «Северэлектро» рассказали, зачем обрезали деревья по улице Ахунбаева
Деревья на улице Ахунбаева в Бишкеке обрезали сотрудники ОАО «Северэлектро»
Житель Петровки снял «умный» счетчик и препятствовал работе инспекторов
Решение суда. Директором ОАО «Северэлектро» остается Улан Астаркулов
На Бишкекском мясокомбинате отключили за задолженность электроэнергию
ОАО «Северэлектро» судится с бывшим директором Доскулом Бекмурзаевым
Отключение света в селе Достук. В «Северэлектро» объяснили, что случилось
Передумали. Платить за свет на почте все-таки можно
Прием платежей за электроэнергию через «Кыргыз почтасы» прекращен
«Северэлектро» планирует отключить почти 2 тысячи небытовых абонентов
Популярные новости
В&nbsp;муфтияте Кыргызстана определились с&nbsp;датой начала Орозо В муфтияте Кыргызстана определились с датой начала Орозо
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;14&nbsp;марта: снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 марта: снег
В&nbsp;Сокулуке родила 15-летняя девочка. Мать подростка отозвала заявление В Сокулуке родила 15-летняя девочка. Мать подростка отозвала заявление
Знаете, какие изменения вносятся в&nbsp;Конституцию? Опрос Знаете, какие изменения вносятся в Конституцию? Опрос
Бизнес
Получайте переводы из&nbsp;&laquo;Сбербанк Онлайн&raquo; Получайте переводы из «Сбербанк Онлайн»
BSK Сapital Group разъясняет детали строительства на&nbsp;участке в&nbsp;6-м микрорайоне BSK Сapital Group разъясняет детали строительства на участке в 6-м микрорайоне
Вице-президент UPT: Наша цель&nbsp;&mdash; расширить сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Турцией Вице-президент UPT: Наша цель — расширить сотрудничество между КР и Турцией
&laquo;Книжный портал&raquo; MegaCom: участвуй в&nbsp;акции и&nbsp;выиграй бестселлеры от&nbsp;&laquo;Раритета&raquo; «Книжный портал» MegaCom: участвуй в акции и выиграй бестселлеры от «Раритета»
16 марта, вторник
12:04
COVID-19. Медработнику ИВС ГУВД Бишкека не выплатили компенсацию COVID-19. Медработнику ИВС ГУВД Бишкека не выплатили ко...
11:55
Узбекско-Кыргызский фонд развития приступает к работе. Соглашение подписано
11:54
Депутат требует проверить имущество ректора Аграрного университета
11:39
«Северэлектро» отключит 8 тысяч 500 абонентов за долги
11:34
Из Ирака в Кыргызстан возвращено 79 детей