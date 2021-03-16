«Северэлектро» отключит 8 тысяч 500 абонентов за долги

В ОАО «Северэлектро» планируют отключить электричество за долги более 8 тысячам 500 бытовым абонентам. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, сегодня в Бишкеке автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета электроэнергии произведет дистанционное отключение потребителей за несвоевременные платежи.

Во избежание неудобств ОАО «Северэлектро» призывает горожан оплатить счета за электроэнергию заблаговременно.

В компании напомнили, что электроснабжение потребителей с так называемыми умными счетчиками, дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, подключается после произведения полной оплаты.