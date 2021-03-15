Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 марта: местами дожди

В Кыргызстане в отдельных районах дождь со снегом. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
В Бишкеке температура воздуха ночью −9, днем +2 градуса.
В Чуйской области ожидается ночью −10, днем +3 градуса.
В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью −4, днем до +8 градусов.
В Нарынской области −9 ночью и +5 градусов днем. Ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Иссык-Кульской области ночью −8, днем +7 градусов. Ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Таласской области температура ночью −10, днем +3 градуса.