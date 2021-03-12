COVID-19. В мире разрабатывается 213 вакцин от коронавируса

В настоящее время в мире разрабатывается 213 вакцин. Об этом на онлайн-конференции «COVID-19 и вакцинация: информационные фейки в виртуальном пространстве» сообщил заведующий кафедрой нормальной физиологии Кемеровского Государственного медицинского университета (КемГМУ) доктор медицинских наук Дмитрий Кувшинов.

По его словам, это не значит, что эти вакцины пройдут все этапы клинических испытаний.

«В данное время 64 вакцины проходят испытание на добровольцах, в том числе 13 находятся на третьей стадии», — отметил он.

Дмитрий Кувшинов добавил, что в то же время многие люди боятся делать прививки, и это вполне понятно, потому что они опасаются возможных побочных эффектов. Но отсутствие доверия к вакцинам является угрозой для программы вакцинации.

Доцент кафедры истории КемГМУ Злата Боровикова отметила, что мир уже накопил достаточно опыта в плане вакцинации, но в то же время настороженность к ней сохраняется.

«Касательно вакцинации и недоверия можно вспомнить пример начала вакцинации против оспы в Британии. Тогда люди не верили в вакцинацию и считали, что после нее могут быть различные негативные последствия. Похожая ситуация была и с полиомиелитом», — сказала она.

Злата Боровикова добавила, что после некоторых инцидентов в мире начало зарождаться так называемое движение «антипрививочников», которые не только отказываются от вакцинации, но и начинают вести активную пропаганду. «Но постепенно разработана строгая проверка вакцин», — сказала она.

Доцент кафедры истории КемГМУ Вадим Шиллер добавил, что сегодня тема вакцинации сопровождается большим количеством различных фейков. В частности, что «Спутник V» похожа на русскую рулетку». «Некоторые говорят, что вакцина смертельно опасна, что после нее рождаются уроды, что она не прошла все стадии клинических испытаний, не пригодна для применения, что она изготавливается из абортированного материала», — добавил он.