COVID-19. Кампании по вакцинации будут сопровождать информационные войны

«Вопрос вакцинации касается сейчас не только здравоохранения, он стал геополитическим, поэтому процесс будут сопровождать информационные войны», — заявил на онлайн-конференции «COVID-19 и вакцинация: информационные фейки в виртуальном пространстве» сопредседатель Клуба региональных экспертов КР «Пикир» Игорь Шестаков.

Он добавил, что каждая страна-производитель вакцин начинает вести информационную работу, говорить о преимуществах своих препаратов.

«За информационными войнами следит население не только в Кыргызстане. И это понятно, потому что вакцинация становится требованием настоящего дня. Она даст возможность работать, пересекать госграницы, уже некоторые страны переходят на паспорта вакцинации. Конечно, можно не вакцинироваться, но в этом случае человек в будущем, возможно, не сможет выехать в другие страны», — отметил он.

Доцент кафедры истории Кемеровского государственного медицинского университета Вадим Шиллер добавил, что помимо геополитического интереса, есть еще и коммерческий. «Потому что вакцина продается, и продается очень хорошо», — отметил он.

Напомним, на переговорах президентов КР и РФ было озвучено, что 500 тысяч доз полностью поступят до мая. Кроме того, в Минздравсоцразвития ждут гумпомощь от Китая в виде 150 тысяч доз вакцины («Синофарм»), а также 1,2 миллиона доз AstraZeneca в рамках механизма COVAX.