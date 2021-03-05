На перевале в Джалал-Абадской области энергетики устраняют последствия аварии

Энергетики устраняют последствия аварии на высоковольтной линии электропередачи на перевальных участках Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в Нацэнергохолдинге.

Напомним, что 25 февраля в 19.31 аварийно отключилась линия 500 киловольт «Токтогульская ГЭС — Датка» (Л-554). Автоматическое повторное включение было неуспешным. Бригады Таш-Кумырского и Джалал-Абадского участков службы линий Джалал-Абадского филиала ОАО «Национальной энергетической сети Кыргызстана» выехали на обход-осмотр линии. Но из-за глубокого снежного покрова (до 1 метра ) провести обход труднодоступных участков оказалось невозможно.

«Для поиска места повреждения привлекли вертолет. При облете трассы линии в северной части Ноокенского района вдоль реки Шайдансай обнаружена поврежденная из-за схода лавины опора ЛЭП. Энергетиками определен характер повреждения опоры, а со стороны привлеченных сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций определены характер и объем выпавшей лавины, проведен мониторинг аварийных участков возможных сходов снежных лавин и оползней, а также объемы работ по расчистке подъездных путей до поврежденной опоры», — рассказали в Нацэнергохолдинге.

Межведомственная группа в составе председателя правления Национального энергохолдинга Бакыта Сыдыкова, генерального директора ОАО «НЭСК» Эмиля Куданалиева, начальника управления МЧС по Джалал-Абадской области, а также представителей агентства по гидрометеорологии и других представителей профильных ведомств подписали совместный акт о продолжении работ по расчистке подъездных путей к поврежденной опоре и принятии мер безопасности в отношении возможного схода лавин.

«Работы проводятся под строгим контролем специалистов МЧС с соблюдением всех мер техники безопасности. Сейчас к расчистке подъездных путей, кроме собственной техники энергетических компаний, дополнительно привлечена специальная техника МЧС, Министерства транспорта и ОАО «Кыргызнефтегаз», — говорится в сообщении.