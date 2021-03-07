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Общество

Температурные рекорды. Самым холодным было 7 марта 1954 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 7 марта 1954 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −17,4 градуса.

Самым теплым 7 марта было в 2004-м, когда температура составила +28,1 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры марта для столицы составляет +6,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был март 2016 года со средней температурой +10,9 градуса.

Самым холодным — март 1898-го со среднемесячной температурой −1,1 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 7 марта ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит 0-+2 градуса. Днем в столице будет солнечно. Воздух прогреется до +8-10 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185556/
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