Эксперты разработали концепцию развития Конституционной палаты

Эксперты разработали концепцию реформирования и стратегического развития Конституционной палаты.

По словам члена Венецианской комиссии, экс-председателя Конституционного суда Молдовы Александра Тэнасе, проект концепции охватывает историю развития и становления института конституционного контроля в КР. А также анализ действующей нормативной правовой базы, регулирующей деятельность Конституционной палаты, их экспертизу на соответствие международным стандартам и предложения по совершенствованию деятельности органа конституционного контроля.

В документе отражено стремление КП к максимальной прозрачности. То есть решения палаты должны регулярно публиковаться. Кроме того, в концепции заложены основы, упрощающие процедуру обращения граждан. В том числе подавать заявления можно будет и онлайн.

КП действует исключительно как правовой институт, а не как политический орган и выносит решения, основанные на праве без политической целесообразности.

Повышается роль и значимость палаты в рассмотрении глобальных политических и экономических вопросов и усилении судебного конституционного контроля.

Повышается эффективность использования полученных финансовых средств.

Согласно проекту нового Основного закона, Конституционная палата будет преобразована в Конституционный суд.