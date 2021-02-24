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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Бишкеке у здания ГКНБ митингуют сторонники Абдиля Сегизбаева

В Бишкеке около здания ГКНБ проходит митинг в поддержку бывшего председателя госкомитета Абдиля Сегизбаева.

Около 20 человек требуют освободить экс-главу спецслужб из-под стражи.

24.kg
Фото 24.kg. Сторонники Абдиля Сегизбаева митингуют у здания ГКНБ

На плакатах митингующих написано: «Арест Сегизбаева — заказ Бакиева», «Остановите политические преследования».

Напомним, в отношении Абдиля Сегизбаева возбуждено шесть уголовных дел. Решением Первомайского районного суда Бишкека бывшего председателя ГКНБ взяли под стражу.

Абдилю Сегизбаеву ранее вручено уведомление о подозрении по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184454/
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