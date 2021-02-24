В Бишкеке у здания ГКНБ митингуют сторонники Абдиля Сегизбаева

В Бишкеке около здания ГКНБ проходит митинг в поддержку бывшего председателя госкомитета Абдиля Сегизбаева.
Около 20 человек требуют освободить экс-главу спецслужб из-под стражи.
На плакатах митингующих написано: «Арест Сегизбаева — заказ Бакиева», «Остановите политические преследования».
Напомним, в отношении Абдиля Сегизбаева возбуждено шесть уголовных дел. Решением Первомайского районного суда Бишкека бывшего председателя ГКНБ взяли под стражу.
Абдилю Сегизбаеву ранее вручено уведомление о подозрении по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.