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Общество

ИА «24.kg» поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества

23 февраля — День защитника Отечества — праздник мужества и воинской славы, чести и отваги. Поздравления получают военные, силовики и те, кто несет службу, охраняя покой и безопасность граждан.

Защищать Родину это не только почетно. Это всегда было и нелегким трудом, требующим сил, боевой сноровки, а порой приходится защищать Отечество, и рискуя жизнью.

Мы помним подвиг дедов и отцов, бабушек и матерей, которые в суровые годы Великой Отечественной войны отстояли нашу свободу и независимость, сберегли страну.

Славные традиции военного братства передаются из поколения в поколение. Пока крепка эта связь, наша страна будет двигаться вперед.

В этот день принято поздравлять не только военнослужащих, но и всех мужчин — отцов, супругов, братьев, сыновей.

24.kg поздравляет всех кыргызстанцев с Днем защитника Отечества и желает здоровья, благополучия, мирного неба, спокойствия, душевного равновесия, любви родных и близких!
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184346/
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