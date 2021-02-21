Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются дождь, снег, похолодание

МЧС распространило штормовое предупреждение.

По данным ведомства, 22-23 февраля ожидается понижение температуры воздуха на всей территории республики.

В Чуйской долине ночью до -1...-6°, днем до -2...+3°, Таласской долине ночью до -2...-7°, днем до -2...+3°, долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей ночью до 0...-5°, днем до 4...9°, зоне земледелия Иссык-Кульской области ночью до -3...-8°, днем до 1...6°, зоне земледелия Нарынской области ночью до -13...-18°, днем до -2...+3°.

Завтра, 22 февраля, днем на большей части территории Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской и Нарынской областей, а также в отдельных районах Таласской и Иссык-Кульской областей дождь и снег.

На дорогах снежный накат и гололедица. На горных участках дорог снежные заносы. В связи с осадками с 21 по 26 февраля в горных районах и на крупных автодорогах ожидается сход снежных лавин. МЧС призывает водителей строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами не менее 500 метров.