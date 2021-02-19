В жилмассиве «Бугу-Эне-Багыш» проведут электричество, воду и определят границы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, сегодня прошло выездное совещание первого вице-мэра Алмаза Бакетаева совместно с главой Первомайского района Максатом Нусувалиевым и сотрудниками районных служб.

Бишкекглавархитектуре поручено завершить работы по определению базисной линии «Бугу-Эне-Багыш», организовать совещание с участием соответствующих служб муниципалитета и жителей.

Общественно-государственному управлению капстроительства дали задание в оперативном порядке начать работы по обеспечению домов горожан электроснабжением, приступить к разработке проектно-изыскательных работ по строительству водозаборной башни, рассмотреть и внести предложения по проектированию и строительству общеобразовательной и дошкольной организаций. Управлению городского транспорта — решить транспортный вопрос.

«Глава Первомайского района совместно с городским управлением здравоохранения рассмотрит и внесет предложения по организации временного фельдшерско-акушерского пункта», — добавили в мэрии.