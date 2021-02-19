22:56
USD 84.54
EUR 102.03
RUB 1.15
Общество

В жилмассиве «Бугу-Эне-Багыш» проведут электричество, воду и определят границы

В жилмассиве «Бугу-Эне-Багыш» проведут электричество, воду и определят границы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, сегодня прошло выездное совещание первого вице-мэра Алмаза Бакетаева совместно с главой Первомайского района Максатом Нусувалиевым и сотрудниками районных служб.

Бишкекглавархитектуре поручено завершить работы по определению базисной линии «Бугу-Эне-Багыш», организовать совещание с участием соответствующих служб муниципалитета и жителей.

Общественно-государственному управлению капстроительства дали задание в оперативном порядке начать работы по обеспечению домов горожан электроснабжением, приступить к разработке проектно-изыскательных работ по строительству водозаборной башни, рассмотреть и внести предложения по проектированию и строительству общеобразовательной и дошкольной организаций. Управлению городского транспорта — решить транспортный вопрос.
 
«Глава Первомайского района совместно с городским управлением здравоохранения рассмотрит и внесет предложения по организации временного фельдшерско-акушерского пункта», — добавили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184121/
просмотров: 60
Версия для печати
Материалы по теме
В мэрии Бишкека знают, как улучшить электроснабжение жилмассивов возле свалки
В жилмассиве «Ала-Тоо» установят канализационно-насосную станцию
В жилмассиве «Арча-Бешик» построят водопровод за 2,3 миллиона сомов
Готовы точные схемы 25 столичных жилмассивов
В жилмассиве «Колмо» начали строить канализацию
Голод в каждой второй семье. Гумпомощь не доходит до нуждающихся в жилмассивах
В жилмассиве «Ак Бата» начали прокладку дополнительного водопровода
Обеспечение продуктами и средствами гигиены жилмассивов контролируют акимы
Режим ЧП в Бишкеке. Как живут горожане за «золотым квадратом» и в новостройках
Грязь и разбитые дороги в «Ак-Босого». В жилмассив перестали ходить маршрутки
Популярные новости
Райымбека Матраимова задержали за&nbsp;незаконное обогащение Райымбека Матраимова задержали за незаконное обогащение
Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6&nbsp;октября? Опрос Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6 октября? Опрос
Райымбек Матраимов женит своего сына на&nbsp;дочери Хабибуллы Абдукадыра Райымбек Матраимов женит своего сына на дочери Хабибуллы Абдукадыра
Частный дом ужасов Татьяны Синюк Частный дом ужасов Татьяны Синюк
Бизнес
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите подарок! Купите смартфон в O!Store и получите подарок!
История бизнес-успеха мастера по&nbsp;работе с&nbsp;деревом История бизнес-успеха мастера по работе с деревом
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на&nbsp;сети других мобильных операторов Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
19 февраля, пятница
22:50
В жилмассиве «Бугу-Эне-Багыш» проведут электричество, воду и определят границы В жилмассиве «Бугу-Эне-Багыш» проведут электричество, в...
22:27
Житель Бишкека пожаловался на ужасное состояние тротуара в центре столицы
22:05
Адвокаты Эмира Чукуева пожаловались: их не пустили к подзащитному
21:47
В Бишкеке пройдет фестиваль польских фильмов «Висла»
21:30
Строительство заправки на неописанном участке границы с Таджикистаном остановили