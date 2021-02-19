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Общество

Фонд развития Иссык-Кульской области возглавил бывший сотрудник ГКНБ

Бывший сотрудник ГКНБ стал главой Фонда развития Иссык-Кульской области. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

По его данным, новым руководителем стал Самат Медеров. «О том, что он станет новым главой фонда было известно давно, но коллективу его представили сегодня, потому что нужно было соблюсти законность при увольнении теперь уже бывшего руководителя Алдаярбека Тойгоналиева», — сообщили редакции.

Отметим, что Тойгоналиева уволили по достижению пенсионного возраста.

Из открытых источников известно, что Самат Медеров с 2012 по 2021 год работал начальником одного из подразделений ГКНБ. Ему 43 года. Он выпускник Каракольского филиала Московского института предпринимательства и права, получил диплом по специальности «бухучет и аудит».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184051/
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Фонд развития Иссык-Кульской области возглавил бывший сотрудник ГКНБ