09:01
USD 84.65
EUR 102.43
RUB 1.14
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным было 23 февраля 1974 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 23 февраля 1974 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −26,8 градуса.

Самым теплым 23 февраля было в 1953-м, когда температура составила +18,9 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры февраля для столицы составляет −0,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был февраль 2006 года со средней температурой +3,7 градуса.

Самым холодным — февраль 1931-го со среднемесячной температурой −15,3 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 23 февраля ночью в Бишкеке ожидается снег. Температура воздуха составит −1— −3 градуса. Днем в столице будет снежно. Воздух прогреется до +3-5 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183999/
просмотров: 16
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 февраля: местами дожди, снег
Температурные рекорды. Самым холодным было 22 февраля 1974 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 февраля: дожди
Температурные рекорды. Самым холодным было 21 февраля 1984 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 февраля: дождь со снегом
Температурные рекорды. Самым холодным было 20 февраля 1984 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 февраля: похолодает
20 февраля: где в регионах отключат свет
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 февраля: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 февраля: днем будет жарко
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса скончались еще шесть человек В Кыргызстане от коронавируса скончались еще шесть человек
Митинг за&nbsp;Райымбека Матраимова. Кто пришел поддержать экс-таможенника Митинг за Райымбека Матраимова. Кто пришел поддержать экс-таможенника
Оплату за&nbsp;проезд в&nbsp;троллейбусах поднимут до&nbsp;11&nbsp;сомов, в&nbsp;маршрутках&nbsp;&mdash; до&nbsp;15&nbsp;сомов Оплату за проезд в троллейбусах поднимут до 11 сомов, в маршрутках — до 15 сомов
Чемодан, вокзал, а&nbsp;дальше? Что делать, если хочешь уехать на&nbsp;ПМЖ в&nbsp;Европу Чемодан, вокзал, а дальше? Что делать, если хочешь уехать на ПМЖ в Европу
Бизнес
Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay
Второй телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона INOI 5 2021 Второй телефон в подарок при покупке смартфона INOI 5 2021
&laquo;Дружба&raquo; Финразведки и&nbsp;Финпола: в&nbsp;свою пользу, но&nbsp;против бизнеса и&nbsp;инвесторов «Дружба» Финразведки и Финпола: в свою пользу, но против бизнеса и инвесторов
Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş
23 февраля, вторник
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным было 23 февраля 1974 года Температурные рекорды. Самым холодным было 23 февраля 1...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:00
ИА «24.kg» поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества
22 февраля, понедельник
23:56
В Бишкеке заканчивают ремонт в двух больницах за счет Всемирного банка
23:12
Астероид размером со стадион приближается к Земле
22:57
Камчыбек Ташиев и Улан Ниязбеков получили генеральские звания
22:38
Матери-одиночки и инвалиды просят помочь с ремонтом. У них затопило квартиры
22:15
В Ат-Башинском районе благодаря предпринимателям открыт центр гемодиализа