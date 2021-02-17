18 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — 5-й микрорайон, 55а, 57, 58, 66, 9-й микрорайон, 1, 4, 4а;

9.00-18.00 — улица Элебесова от БЧК до улицы Орозбекова;

9.30-17.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Ахунбаева, Койбагарова, Белорусской, переулки Кубанский, Терский, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-56 — Чуй-61), Профессора Зимы;

10.00-17.00 — отрезки улиц Дзержинского, Куренкеева, Магаданской, Эркиндик, переулок Александровский;

10.00-13.00 — отрезок улицы Фучика.