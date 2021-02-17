18 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — 5-й микрорайон, 55а, 57, 58, 66, 9-й микрорайон, 1, 4, 4а;
- 9.00-18.00 — улица Элебесова от БЧК до улицы Орозбекова;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Ахунбаева, Койбагарова, Белорусской, переулки Кубанский, Терский, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-56 — Чуй-61), Профессора Зимы;
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Дзержинского, Куренкеева, Магаданской, Эркиндик, переулок Александровский;
- 10.00-13.00 — отрезок улицы Фучика.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-18.00 — села Кок-Жар (улицы Баялинова, Шабдана Баатыра, Кыял, Майрам, Карагул, Акмат, Конур, Осмон, Мадиева, Матыева, Бишкек, Апышева, жилмассив «Торт-Гуль»);
- 9.00-17.00 — села Лебединовка (проспект Победы, улицы Северная, Чкалова, Мичурина), Аламедин (улицы Гагарина, Суворова, Некрасова, тупик Станционный), Пригородное (улицы Первомайская, Маяковского, Горького, 8, 23а), Маевка (улицы Больничная, Молодая Гвардия), Ленинское (улицы Проектируемая, Набережная, Мостовая, Алма-Атинская, ПМК-3), Мыкан (улица Линейная);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — совхоз Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Институтская, Средняя, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Фрунзе, Береговая, Фрунзенская, Южная, Ново-Садовая, Лесная, Восточная, Проектируемая, Животноводство, Строительная, Новая), села Новопавловка (улицы Пограничная, Фрунзе, Советская, Ала-Арчинская), Ак-Жол (улицы Восточная, Госпитомник, Токтогула, Абдыкайым, тупик Джамбула), Комсомольское (улицы Южная, Озерная, Строительная, Набережная, Юбилейная, Новая, Проектируемая, Восточная, Тупик Дорожная), Военно-Антоновка (улицы Советская, Ленина, Пограничная, Фрунзе), Сокулук (улицы Пионерская, Мира, Ала-Арчинская, Фрунзе);
- 10.00-14.00 — села Новопавловка (улицы Молодежная, Корсаковых, Северная, Крупская, Проектируемая, Фрунзе, Луговая, Колхозная, Свердлова, Садовая, Советская, Репина, Лавровых, Деповская, Усупбаева);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Ставрополовка (улицы Октябрьская, Степная), Эрикту (улицы Центральная, Токтогула), Степное (улицы Восточная, Юбилейная), Алексеевка (улицы Первомайская, Фурманова, Калинина, Киевская), город Кара-Балта (улицы Агрономическая, Пограничная, Панфилова, Фрунзе, Ананьева, Громовой, Суворова, Комсомольская, Учительская, Молодежная);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кюрпюлдек (улица Шерикбаева, детский сад, здание айыл окмоту), Чалдыбар (улица Северная);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кант (улицы Октябрьская, Калинина, Свердлова, Буслаева, Тельмана, Южная, Чуйская, Пушкина, Чехова), Люксембург (улица Западная), Туз (улица Тентишева), Ленинское (улицы Садовая, Молодежная, Полевая);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-18.00 — села Сынташ, Кызыл-Арык, Тельман, Ак-Сай, Жетиген;
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Мээнеткеч, Алга, Кызыл-Аскер, Калыгул, Бурана, дачи «Золотая осень»;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Боролдой (улицы Манаса, Интернациональная), Кызыл-Суу (улица Фрунзе).
3Таласская область
- 9.00-12.00 — город Талас (улицы Ломоносова/Москвиченко);
- 13.00-17.00 — город Талас (улицы Карла Маркса/1 Мая);
- 9.00-17.00 — села Арал, Чат-Базар, Кенеш, Сасык-Булак, Кара-Ой, Хан-Бурго, Уч-Эмчек, Талас.
4Ошская область
- 8.30-16.30 — села Беш-Тал, Борко, Калинин, Кызыл-Тейит, Беш-Коргон, Тажы-Кыштак, Шакар-Кыштак, Дон-Кыштак, Дон-Тобо, Мин-Тамыр, Арык-Тейит, Правда, Баглан, Ак-Чал, Таш-Булак, Ак-Терек, Кызыл-Булак, Кожо-Арык, Абшыр-Сай, город Ош (микрорайон «Ак-Тилек», села Кенеш, Тээке, 218-й квартал, участки «Коргон», «Коммунист», «Сурот-Таш»);
5Баткенская область
- 8.30-16.30 — сельские управы Халмион, Алга, Кыргыз-Кыштак, Ак-Турпак, Пульгон, Тамаша, Жаны-Жер.