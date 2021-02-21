Бишкек глазами Мураками и Уэхара: японцы и кыргызы очень похожи

Японки Макико Уэхара и Ая Мураками отработали несколько лет в представительстве Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в КР. Перед отъездом на родину они поделились с 24.kg своими впечатлениями о жизни в Кыргызстане.

— Почему вы выбрали для работы нашу страну?

Макико Уэхара: Десять лет назад я была здесь по проекту и мне очень понравилось. Поэтому хотела вернуться снова, и три года назад воспользовалась возможностью выбрать пост в Кыргызстане. Я отвечаю за офисную безопасность сотрудников JICA, собираю информацию о политической ситуации, преступности, при необходимости предупреждаю коллег.

Я знала, что у вас дважды были перевороты, часто проходят мирные митинги. Но меня это не остановило.

Фото из личного архива Макико Уэхара

Ая Мураками: Я — советник по медицинским вопросам, прилетела в Бишкек в январе 2019 года по решению головного офиса JICA. До этого не имела представления о Кыргызстане. Изучила информацию в интернете и увидела, что японцы и кыргызы очень похожи внешне. Первые впечатления это подтвердили, поэтому трудностей с адаптацией не возникло.

Фото из личного архива Аи Мураками

— В каких регионах Кыргызстана вам удалось побывать за это время? Любимые места появились?

Макико Уэхара: Я была в южной части страны, на Иссык-Куле, в Нарыне. Катаюсь на сноуборде, поэтому очень люблю горнолыжную базу в Караколе и вообще природу Иссык-Кульской области. Очень красиво! В Бишкеке нравится бульвар Эркиндик — такой зеленый, с особой атмосферой и хорошей аурой. А еще полюбила теннисный корт T-Club.

Ая Мураками: Я была во многих регионах Кыргызстана, но только с рабочими визитами. Очень нравятся озера Сон-Куль и Иссык-Куль, поскольку люблю воду. В 2020-м вообще не было возможности куда-то выезжать из-за вспышки COVID-19. В Бишкеке нравится одна кофейня возле филармонии, где можно пообщаться, почитать книгу.

— Что-то напоминало вам здесь о родном городе?

Макико Уэхара: Горы. Я из города Такасаки (префектура Гумма), он тоже в горной местности, поэтому климат похож.

Ая Мураками: Мой родной город Кобе — портовый, абсолютно другой. Но внешнее сходство наших народов напоминает о Японии. Я была приятно удивлена, что многие люди здесь говорят на японском и позитивно относятся к иностранцам.

— Как складывалось знакомство с местным населением?

Макико Уэхара: Кыргызский народ очень открытый. Я играю в теннис, попала в круг любителей игры, где меня приняли как местную, несмотря на то, что я иностранка. Кыргызстан — многонациональная страна, и в этом плане мне тут спокойно. Еще бросаются в глаза ваши женщины — очень ухоженные, следят за собой.

Из минусов — многие опаздывают на встречи, и это считается нормальным.

Ая Мураками: Из-за языкового барьера у меня не было особой возможности общаться с местным населением и — не исключено — в чем-то разочароваться. Но поскольку внешне мы похожи, бывало, что меня принимали за свою и спрашивали на улице, как куда-то пройти.

— Какие предпочтения были в национальной кухне?

Макико Уэхара: Боорсоки, плов, лагман, шашлыки. А вот голову барана попробовать страшновато.

Ая Мураками: Мне нравятся самсы, в Баткене и Оше довелось отведать особенно вкусные.

— Что бы вы изменили в Бишкеке?

Макико Уэхара: Транспортное движение. Культура вождения очень низкая. Водители не знают Правил дорожного движения, грубят, не уступают друг другу. У меня есть водительские права, но сесть в Бишкеке за руль я бы не рискнула. В Японии, наоборот, все друг другу уступают.

Ая Мураками: Состояние дорог. Я была очень удивлена, как, несмотря на ужасные тротуары, женщины здесь умудряются носить каблуки. Тоже попробовала, мне не понравилось (смеется).

Ая Мураками: Я была в разных областях только по работе, поэтому хотелось бы приехать самой, чтобы больше попутешествовать.

Макико Уэхара: Хочу вернуться по работе через несколько лет. Я работала в Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане, и здесь мне нравится больше всего. Город компактный, все рядом, можно передвигаться пешком. Астана, к примеру, красивый город, но мне не по душе. А здесь я чувствую себя как дома, народ нравится, и горная местность успокаивает.