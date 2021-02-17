После жалобы горожанки пассажирский автобус сняли с линии и начали ремонтировать

Пассажирский автобус № 42, на который пожаловалась бишкекчанка, сняли с линии. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, транспортное средство стоит на текущем ремонте для восстановления поломок, исправления повреждений — по мере финансирования.

«Как известно, эти автобусы устарели и не отвечают подавляющему большинству требований. Несмотря на это, предприятие старается поддерживать техническое состояние. После ремонта автобус вновь приступит к работе и выйдет на линию», — рассказали в муниципалитете.

Ранее жительница Бишкека пожаловалась на ужасное состояние пассажирских автобусов № 42.