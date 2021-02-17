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Общество

Консульский отдел посольства России в КР не будет работать с 21 по 23 февраля

С 21 по 23 февраля 2021 года консульский отдел посольства России в Кыргызстане работать не будет. Об этом сообщает диппредставительство.

Отмечается, что в России выходной день 20 февраля перенесен на 22 февраля. Поэтому консульский отдел в эту субботу будет принимать посетителей по графику понедельника 22 февраля.

«С 24 февраля отдел продолжит работать в обычном режиме. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться по телефону экстренной связи, указанному на сайте посольства», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183686/
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