17 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-16.30 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Линейной;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Абдрахманова, Сеченова, Джалиля, Лермонтова, Тыныстанова, Джержинского, Набережной, Магаданской, Усенбаева, Васильева, Шусева, Куренкеева, Каралаева, Щербакова, проспекта Жибек Жолу, переулок Амбуринский;
- 9.30-11.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу и улицы Логвиненко;
- 9.30-17.30 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-58 — Чуй-61);
- 11.30-13.30 — улица Скрябина от Матросова до Карадарьинской;
- 12.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Айылчиева, Кара-Коо);
- 13.00-14.00 — отрезки улиц Кулатова, Чехова, Панфилова, Ашхабадской, Медерова, Горького, Темирова, переулок Ашхабадский.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Васильевка (улицы Шаршеналиева, Фрунзе, Комсомольская, Верхняя, Айбаш, Солто-Ата, Октябрьская), Лесхоз, Берлик (улицы Лесная, Токтогул, Новая, Жумалы), Пригородное (улица Жаштык), Аламедин (улицы Кыргызстанская, Достук), Лебединовка (проспект Победы, улицы Северная, Мичурина, Чкалова), Кок-Жар (улицы Нурманбетова, Арпачиева, Бишкекская, Матыева, Табылды у. А., Тынчтык), жилмассив «Тунгуч» (улицы 44 га, Нур-Асман);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Пограничная, Фрунзе, Советская, Ала-Арчинская, Деповская, Крупской, Западная), Военно-Антоновка (улицы Ленина, Фрунзе, Пограничная, Советская, Кирова, Пионерская, Токтогула, Ала-Арчинская, Южная), Романовка (МТФ, улицы Московская, Восточная, Фрунзе), Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, Фрунзе, переулки Первомайский, Ынтымак, Монолит), Камышановка (улицы Мира, Фрунзе, Карасуйская, Белинского, Западная, Больничная, Школьная, Комсомольская, Молодежная, Пионерская, Чуйская, Спортивная, Восточная), Нижне-Чуйское (улицы Западная, Зеленая, Джамбульская, Фрунзе, Саратовская, Токтогула, Чуйская, Аэродромная, Дачная, Киевская, Тельмана, переулок Зеленый), Западное (улицы Октября, Молодой Гвардии);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кыз-Моло, Садовое (улица Степная), Беловодское (улица Комсомольская), Петровка (улицы Центральная, Советская), Ак-Суу, Плодопитомник (улицы Центральная, Пржевальского, Мира, Горная);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Эриктуу, Ири-Суу, город Кара-Балта (улица Оторбаева, 87, 89, 91, 93);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — село Чалдыбар (улица Северная);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — Кант (улицы Октябрьская, Куйбышева, 40-48, Садовая, Буслаева, 1-18, Шапошникова, 1-15, Клубничная), село Туз;
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-18.00 — села Буденовка, Красная речка;
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Чуй (улицы Советская, Мельничная, Мичурина, Космонавтов, Карла Маркса, Октябрьская, Заречная, Буранинская, Бугренко, Ключевая);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Бейшеке (улица Центральная), Боролдой (улицы Сельская, Манаса), Ак-Бекет, Кашкелен, Жаны-Алыш, город Кемин.
3Таласская область
- 9.00-12.00 — Талас (улицы Оторбаева/Сарыгулова);
- 9.00-17.00 — села Арашан, Козучак, Бал-Бал;
- 13.00-17.00 — Талас (улицы Оторбаева/Луговая).
4Ошская область
- 8.30-16.30 — села Кызыл-Тейит, Жаны-Ноокат, Бак-Көчө, Тамак, Жаш, Калмак, Керме-Тоо, Анаров, Конур-Добоө, Каблан-Кол, город Ош (некоторые районы).
5Баткенская область
- 8.30-16.30 — сельская управа Жаны-Жер, села Мин-Чынар, Алга, город Кызыл-Кия (некоторые районы).