Шесть лет реабилитации. Как живет Ибрагим, которого родные сделали инвалидом

Шесть лет назад история маленького Ибрагима потрясла всех. Двухлетний малыш после развода родителей жил у дяди с тетей в селе Озерном. В январе 2015 года его доставили в отделение реанимации третьей детской больницы без сознания. Выяснилось, что дядя его регулярно избивал. Не выдержав очередных побоев, малыш впал в кому. Врачебная экспертиза также подтвердила факт сексуального насилия над ребенком.

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За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей отец Ибрагима получил два года колонии-поселения. Свой срок он уже отбыл. А дядю приговорили к пожизненному сроку.

Вторая жена отца Ибрагима Диана Сайимова усыновила мальчика. Уже шестой год она воспитывает ребенка, возит на реабилитацию за рубеж и делает все возможное, чтобы он ни в чем не нуждался. Сегодня семья получила новую квартиру в Бишкеке от благотворительного фонда.





О нелегкой судьбе Ибрагима и о том, как он себя ощущает спустя шесть лет после трагических событий, Диана Сайимова рассказала 24.kg.

— Как вы с Ибрагимом жили все эти годы?

— Нам было нелегко. То, что произошло с Ибрагимом, изменило нашу жизнь. Здоровый ребенок стал совершенно беспомощным, он почти на 100 процентов зависит от ухода. Мы ютились в новостройке во времянке, условия были ужасными. Случись что — врачи очень далеко, у меня просто опускались руки.

Новая квартира — большое подспорье, чтобы продолжать непростую борьбу за здоровье ребенка. Теперь у нас все рядом — поликлиники, магазины, детская площадка. Очень большое облегчение для нас.

У Ибрагима тяжелая форма эпилепсии, энцефалопатия — тяжелая умственная отсталость, паралич конечностей. Все это последствия побоев — закрытой черепно-мозговой травмы.

— Ибрагиму становится лучше?

— После выписки в 2015 году его состояние было очень тяжелым. Постоянные судороги, он не осознавал, что происходит вокруг, кричал от боли. Прогнозы медиков были неутешительными. Говорили, что Ибрагим больше не будет реагировать на окружающий мир. Но сдвиги есть, у него появились реакции, если к нему обращаются по имени, он отвечает взглядом. Для нас это значительные улучшения.



К сожалению, реабилитация детей с ОВЗ в Кыргызстане невозможна, поскольку у нас нет таких центров. Наша жизнь разделилась на две страны, большую часть вынуждены проводить в Казани (Россия). Там очень много специалистов, которые обучаются в Европе и внедряют эти технологии в своих клиниках. У нас их нет.

Двухмесячная реабилитация в Москве для таких детей, как Ибрагим, может обойтись в 1 миллион рублей, в Казани — от 20 тысяч.

За последние два года положение улучшилось для семей с детьми-инвалидами. Сначала государство платило нам социальное пособие в 4 тысячи сомов в месяц. Теперь в совокупности получаем примерно 8 тысяч 900 сомов. Но это не покрывает даже элементарных расходов на ребенка. Зачастую помогают простые люди, благотворительные фонды.

Фото 24.kg. Диана Сайимова и Ибрагим

Не было ни одного дня, чтобы я сожалела о решении усыновить мальчика. С помощью Всевышнего удается жить дальше. Диана Сайимова

Отец Ибрагима ребенку не помогает вообще. 99 процентов всего лежит на мне: физические нагрузки, уход, моральная поддержка, сбор денег.

Помочь Ибрагиму и его семье можно, направив средства на электронный кошелек «Элсом» (0700207505), а также на счет 1280016046839087 (KICB).