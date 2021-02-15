В Бишкеке в фостерных семьях живут четыре ребенка

В Бишкеке в фостерных семьях проживает четверо детей. Об этом на пресс-кофе сообщила замначальника управления соцразвития мэрии Лариса Губина.

По ее словам, в 2019-2020 годах в фостерных семьях проживало 11 детей.

«Была проведена активная работа, и шестеро детей определены в приемные семьи, два ребенка вернулись в биологические. В настоящее время четверо детей проживают в фостерных семьях. Сейчас наша основная работа — чтобы население знало о такой услуге, как фостерная семья», — отметила Лариса Губина.