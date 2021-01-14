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Общество

Сирот из детских домов на пилотной основе начали распределять в фостерные семьи

Сирот из детских домов на пилотной основе начали распределять в фостерные семьи. Об этом на пресс-конференции рассказала министр труда и социального развития Ализа Солтонбекова.

По ее словам, сейчас в стране идет реформа в детских интернатных учреждениях.

«Ребенку нужно давать любовь и заботу, а не просто покормить и уложить. В интернате очень много детей, воспитатели просто не успевают уделить особое внимание каждому. Поэтому в стране идет реформа в детских интернатных учреждениях, в рамках которой мы стараемся распределить ребенка в фостерные семьи. Она уже реализуется в некоторых районах на пилотной основе», — рассказала Ализа Солтонбекова.

Приемная (фостерная семья) — это обученная семья, которая временно воспитывает детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на основании договора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179952/
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