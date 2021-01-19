В Минсоцтруда рассказали, кто и как может стать фостерным родителем

Кто и как может быть приемным (фостерным) родителем? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социального развития.

Приемная семья — это обученная семья, которая предоставляет услуги по воспитанию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на определенный период времени на основании договора.

По данным ведомства, приемными родителями могут быть граждане Кыргызстана, достигшие 30-летнего возраста, но не старше 65 лет, прошедшие обучение, отбор и получившие заключение уполномоченного органа о возможности стать приемными родителями.

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Граждане, желающие стать приемными родителями, обращаются в территориальное подразделение управления труда и социального развития по месту проживания.

Какие документы необходимо представить:

заявление;

копия паспорта заявителя(ей);

свидетельство о браке (если лица состоят в браке);

письменное согласие супруга (если лица состоят в браке);

справка с места жительства о составе семьи;

документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение, или выписка из домовой книги с места жительства, или договор аренды жилья;

справка органов внутренних дел о привлечении лица к уголовной ответственности, наличии либо отсутствии судимости;

медицинское заключение государственной лечебно-профилактической и медико-социальной организации о состоянии здоровья лица, желающего взять ребенка на воспитание в приемную семью, и членов его семьи об отсутствии заболеваний, согласно перечню, определяемому правительством, при наличии которых лицо не может быть признано усыновителем, опекуном (попечителем) и приемным родителем;

характеристика с работы либо отзывы соседей (не менее трех) по месту проживания.

В течение пяти рабочих дней после получения всех документов сотрудник производит обследование жилищно-бытовых условий с учетом требований минимальных стандартов по уходу и воспитанию детей в приемных семьях.

В случае положительного решения территориальное подразделение направляет заявителя на обучение, по итогам успешного прохождения выдается сертификат.

Отмечается, что устройство ребенка (детей) в приемную семью осуществляется с учетом наилучших интересов ребенка, что предполагает сохранение родственных связей ребенка, учет его мнения, особенностей развития, этнического происхождения, принадлежности к религии и культуре.

Общее число детей в приемной семье, включая родных и приемных, не должно превышать пять человек.

В приемные семьи размещаются до достижения совершеннолетия:

дети-сироты;

дети, родители которых лишены родительских прав, ограничены в родительских правах;

дети, родители которых признаны в установленном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими;

дети, родители которых осуждены;

дети, экстренно изъятые из семей, где существует угроза их жизни, психическому и физическому здоровью (подвергшиеся физическому, сексуальному и психологическому насилию);

дети, родители которых по состоянию здоровья не могут лично осуществлять их воспитание и содержание, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в воспитательных, лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях социальной защиты населения или других аналогичных учреждениях вне зависимости от формы собственности;

дети до трехлетнего возраста вместе с матерью, не достигшей 18 лет;

дети с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения ухода и воспитания детей в приемных семьях определяются следующие виды устройства:

экстренное — на срок от нескольких часов до одних суток, если ребенок находится в опасности или брошен (оставлен) родителями (законными представителями);

краткосрочное — на срок до одного месяца;

среднесрочное — на срок до шести месяцев;

периодическое — на несколько дней, выходные, каникулы;

долгосрочное — на срок более шести месяцев.

Начиная с текущего года для фостерных семей предусмотрено финансирование. Это полтора прожиточных минимума, или 9 тысяч 355 сомов — пособие на ребенка и 18 тысяч 757 сомов — оплата каждому приемному родителю за уход и воспитание подопечного.