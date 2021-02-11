ВОЗ не рекомендует вакцину AstraZeneca от COVID-19 лицам младше 18 лет

Эксперты ВОЗ опубликовали рекомендации по использованию вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Прививку можно делать лицам 18 лет и старше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

Что касается детей и подростков до 18 лет, то у специалистов ВОЗ пока нет достаточных данных о том, как действует в этой возрастной группе препарат. Поэтому до получения этих сведений вакцинация населения моложе 18 лет не рекомендуется.

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В организации добавили, что, несмотря на то что в клинических испытаниях вакцины участвовало мало людей в возрасте 65 лет и старше, эксперты обратили внимание, что препарат продемонстрировал безопасность для этой возрастной группы и вызывал «иммунный ответ».

«С учетом всех имеющихся свидетельств ВОЗ рекомендует эту вакцину для применения лицами 65 лет и старше», — констатировали эксперты.

Стратегическая консультативная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала применять вакцину от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета двумя дозами с интервалом от 4 до 12 недель.

Напомним, что по механизму COVAX Кыргызстану бесплатно выделят 504 тысячи доз вакцины AstraZeneca.