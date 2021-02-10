Кыргызпатент просит авторов зарегистрироваться в системе для получения гонорара

Кыргызпатент просит авторов — композиторов, мелодистов, поэтов, драматургов, певцов — зарегистрироваться для получения гонорара. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, Кыргызпатент внедрил специальный программный продукт «Гиперграф», который автоматизирует процесс сбора и выплаты авторских гонораров.

«Если ваши произведения или исполнение звучат в эфире телерадиокомпаний, а также со сцены концертных площадок, если театры ставят ваши пьесы, то вы являетесь правообладателем. Правообладателю необходимо заключить договор с Кыргызпатентом о передаче полномочий на управление правами и зарегистрировать свои произведения», — сказали в пресс-службе.

Для этого необходимо заполнить учетный лист автора или исполнителя. Кыргызпатент занесет сведения о произведениях в автоматизированную систему «Гиперграф» и откроет личный кабинет правообладателя, где они смогут просмотреть начисления.