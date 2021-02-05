16:03
USD 84.80
EUR 101.64
RUB 1.12
Общество

Нурлану Мотуеву Верховный суд сократил наказание на один год

Постановлением Верховного суда приговор Свердловского районного суда Бишкека от 23 августа 2016 года и определение Бишкекского городского суда от 10 декабря 2020-го в отношении Нурлана Мотуева были изменены.

Уточняется, что «на основании статьи 59 УК путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ему было определено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с лишением права занимать государственные должности сроком на три года».

В остальной части судебные акты оставлены без изменений.

Нурлана Мотуева задержали 12 мая 2016 года за выступление на форуме лидеров «Народного парламента». Свердловский районный суд 29 августа 2016-го приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении, признав виновным по нескольким статьям УК КР — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма; возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды.

2 декабря 2017 года по решению Первомайского районного суда Бишкека за нарушение режима в колонии-поселении № 32, куда изначально определили Нурлана Мотуева, его перевели на усиленный режим в ИК № 27. В 2018-м он вновь был переведен в колонию-поселение. В 2019 году вышел на свободу по договору, согласно которому он будет работать и приходить отмечаться.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182466/
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
Беспорядки после выборов. Нурлана Мотуева вернули в колонию-поселение
Кавер: Нурлан Мотуев менен Самат Дөөлөтбаков ыр жаздырды
50-летний Нурлан Мотуев вновь женился. Невесте 22 года
Нурлана Мотуева опять перевели в колонию-поселение
Нурлан Мотуев переведен на усиленный режим
Дословно. Общественный деятель Осмонакун Ибраимов
Нурлана Мотуева задержали и доставили в ГКНБ
Популярные новости
Похороны миллиардера Алиджана Ибрагимова: как проходят и&nbsp;кто присутствует Похороны миллиардера Алиджана Ибрагимова: как проходят и кто присутствует
Журналисты проверили, правда&nbsp;ли Димаш Кудайберген является потомком кыргызов Журналисты проверили, правда ли Димаш Кудайберген является потомком кыргызов
Скончался бизнесмен Алиджан Ибрагимов Скончался бизнесмен Алиджан Ибрагимов
Министерство образования открыло в&nbsp;Кыргызстане новую область&nbsp;&mdash; Бишкекскую Министерство образования открыло в Кыргызстане новую область — Бишкекскую
Бизнес
Теперь и&nbsp;в&nbsp;Караколе: Globus расширяет географию! Теперь и в Караколе: Globus расширяет географию!
Сезон охоты на&nbsp;бизнес открыт? Волна громких задержаний Сезон охоты на бизнес открыт? Волна громких задержаний
Индия и&nbsp;Япония подписали меморандум в&nbsp;сфере миграции квалифицированных кадров Индия и Япония подписали меморандум в сфере миграции квалифицированных кадров
История успеха &laquo;Кыргыз Шоколады&raquo;. Как создавался вкусный отечественный бренд История успеха «Кыргыз Шоколады». Как создавался вкусный отечественный бренд
5 февраля, пятница
15:56
С октября 2020 года Генпрокуратура возместила в бюджет 264 миллиона сомов С октября 2020 года Генпрокуратура возместила в бюджет...
15:48
Нурлану Мотуеву Верховный суд сократил наказание на один год
15:44
В Москве задержан мужчина, ударивший ножом 24-летнюю кыргызстанку
15:22
Нацбанк продал еще $38 миллионов для поддержки сома
15:03
Теперь и в Караколе: Globus расширяет географию!