Нурлану Мотуеву Верховный суд сократил наказание на один год

Постановлением Верховного суда приговор Свердловского районного суда Бишкека от 23 августа 2016 года и определение Бишкекского городского суда от 10 декабря 2020-го в отношении Нурлана Мотуева были изменены.

Уточняется, что «на основании статьи 59 УК путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ему было определено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с лишением права занимать государственные должности сроком на три года».

В остальной части судебные акты оставлены без изменений.

Нурлана Мотуева задержали 12 мая 2016 года за выступление на форуме лидеров «Народного парламента». Свердловский районный суд 29 августа 2016-го приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении, признав виновным по нескольким статьям УК КР — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма; возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды.

2 декабря 2017 года по решению Первомайского районного суда Бишкека за нарушение режима в колонии-поселении № 32, куда изначально определили Нурлана Мотуева, его перевели на усиленный режим в ИК № 27. В 2018-м он вновь был переведен в колонию-поселение. В 2019 году вышел на свободу по договору, согласно которому он будет работать и приходить отмечаться.