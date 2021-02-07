09:36
USD 84.80
EUR 101.63
RUB 1.13
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным было 7 февраля 1978 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 7 февраля 1978 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −21,9 градуса.

Самым теплым 7 февраля было в 2016-м, когда температура составила +18,4 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры февраля для столицы составляет −0,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был февраль 2006 года со средней температурой +3,7 градуса.

Самым холодным — февраль 1931-го со среднемесячной температурой −15,3 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 7 февраля ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит 0-+2 градуса. Днем в столице будет дождливо. Воздух прогреется до +10-12 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182434/
просмотров: 61
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 февраля: местами дожди
Температурные рекорды. Самым холодным было 6 февраля 1978 года
Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается понижение температуры
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 февраля: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 февраля: в Бишкеке потеплеет до +16 градусов
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 февраля: днем тепло
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 февраля: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 февраля: местами осадки
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 февраля: днем дождь со снегом
Температурные рекорды. Самым холодным было 31 января 1972 года
Популярные новости
Похороны миллиардера Алиджана Ибрагимова: как проходят и&nbsp;кто присутствует Похороны миллиардера Алиджана Ибрагимова: как проходят и кто присутствует
Журналисты проверили, правда&nbsp;ли Димаш Кудайберген является потомком кыргызов Журналисты проверили, правда ли Димаш Кудайберген является потомком кыргызов
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев улетает за&nbsp;рубеж на&nbsp;лечение Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев улетает за рубеж на лечение
Школы в&nbsp;традиционном режиме. Обучение или мучение? Школы в традиционном режиме. Обучение или мучение?
Бизнес
Лаборатория &laquo;Гемотест&raquo; начала обрабатывать ПЦР-тесты на&nbsp;COVID-19&nbsp;в Бишкеке Лаборатория «Гемотест» начала обрабатывать ПЦР-тесты на COVID-19 в Бишкеке
Нурсултан Кубанов создает новую партию Нурсултан Кубанов создает новую партию
Теперь и&nbsp;в&nbsp;Караколе: Globus расширяет географию! Теперь и в Караколе: Globus расширяет географию!
Сезон охоты на&nbsp;бизнес открыт? Волна громких задержаний Сезон охоты на бизнес открыт? Волна громких задержаний
7 февраля, воскресенье
09:30
Температурные рекорды. Самым холодным было 7 февраля 1978 года Температурные рекорды. Самым холодным было 7 февраля 19...
09:00
Неделя-24. В Кыргызстане очередной премьер, и когда начнут вакцинацию от COVID
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
6 февраля, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 февраля: местами дожди
20:37
Кражи в общественном транспорте Оша. Милиция обратилась к водителям маршруток
20:25
Садыр Жапаров: Фейки в Сети пытаются исказить общественное мнение о нашей работе
20:05
Улукбек Марипов встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень отмечен как умеренный