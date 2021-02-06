Температурные рекорды. Самым холодным было 6 февраля 1978 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 6 февраля 1978 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −23,2 градуса.

Самым теплым 6 февраля было в 2015-м, когда температура составила +15,8 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры февраля для столицы составляет −0,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был февраль 2006 года со средней температурой +3,7 градуса.

Самым холодным — февраль 1931-го со среднемесячной температурой −15,3 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 6 февраля ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит −1-+1 градус. Днем в столице также будет солнечно. Воздух прогреется до +15-17 градусов.