В январе в аппарат президента поступило 451 обращение от граждан. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, чаще всего кыргызстанцы жалуются президенту на работу судебных и правоохранительных органов — 149 обращений (или 39 процентов). На втором месте — вопросы по награждению государственными наградами, принятию гражданства, помилованию — 57 обращений (14,9 процента). Также граждане обращались по вопросам здравоохранения, образования и культуры — 24 обращения (6,3 процента), выделения жилья и земельных участков для его строительства — 20 обращений (5,2 процента).

За январь на официальный веб-сайт president.kg поступило 107 обращений граждан из всех регионов республики, а также из стран СНГ и дальнего зарубежья.