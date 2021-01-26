Вакцинация от коронавируса уже началась во многих странах мира. Кыргызстан пока только планирует проведение иммунизации и изучает препараты, как предлагаемые в рамках механизма COVAX, так и другие, произведенные не в государствах-участниках. О том, как будут отбирать вакцины для кыргызстанцев, 24.kg рассказала начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

— Как известно, Кыргызстан присоединился к COVAX — глобальному механизму по обеспечению доступности вакцин против COVID-19. По информации ВОЗ, на сегодня он располагает самым большим и разнообразным портфелем разработок вакцин, включающим в себя девять вакцин-кандидатов и еще девять вакцин, проходящих предварительную оценку.

При предварительном расчете в рамках механизма выделят вакцины, достаточные для того, чтобы привить около 20 процентов общего населения республики.

Странам — участницам COVAX поступило письмо о возможности осуществления небольшой «первой волны» поставок вакцины Pfizer (0,25 процента от числа населения, или 16 тысяч человек, или 32 тысячи доз) в случае, если государство отвечает строгим критериям (обеспечение ультрахолодовых условий хранения и доставки).

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Министерство здравоохранения продолжит рассматривать рекомендации ВОЗ относительно вакцин в рамках механизма COVAX, также обсуждается вопрос поэтапной вакцинации групп риска, проведены расчеты на закупку вакцин и холодового оборудования.

— Каким образом Кыргызстан будет отбирать вакцины, предлагаемые по механизму COVAX?

— Вакцины сейчас проходят все этапы клинических испытаний на безопасность, потом регистрируются в соответствии с установленными процедурами во всем мире. Только после этого Кыргызстан будет принимать решение по их ввозу.

Республика должна будет выбрать вакцину, подходящую по эффективности, по соответствию холодовым требованиям.

— В соцсетях озвучивается мнение, что мы отказались от американской вакцины, чтобы не испортить отношения с Россией, и Кыргызстан выберет «Спутник V»...

Мы не отказывались от Pfizer. Нам ее предлагают безвозмездно как стране с низким уровнем дохода, которая входит во Всемирную организацию здравоохранения. Айнура Акматова

Мы сделали и подали в Минфин расчеты, что к моменту поступления вакцины — примерно в июне — должны решить вопрос о холодовом оборудовании. Сейчас работаем по этому вопросу с международными организациями, в том числе ЮНИСЕФ. Мы будем смотреть, сможем ли приобрести необходимое оборудование, поставить его и так далее.

Мы не говорим, что не будем получать вакцину Pfizer, а остановимся только на российской. Нет, мы будем изучать все предложенные варианты.

— У нас есть какой-то центр, который изучает информацию о предлагаемых вакцинах?

— При Минздраве создана специальная группа, которая занимается этими вопросами: стратегия вакцинации, отбор целевых групп, мониторинг вакцинации в других странах. В нее входят не только представители Минздрава, но и других ведомств, международных организаций. В нее также входят представители научно-технической группы экспертов по иммунизации МЗ КР. Группа изучает каждую вакцину, которая должна ввозиться в республику, где разработана, прошла ли все этапы испытаний, из чего состоит, какая температура хранения и так далее.

И рабочая группа разработала драфт Национального плана по вакцинации от COVID-19.

— Часть вакцин дадут нам бесплатно в рамках механизма COVAX, а остальные нам надо будет закупать?

— Мы сейчас рассматриваем этот вариант. По механизму нам выделят вакцины, которых хватит на 20 процентов населения. Поэтому мы должны рассматривать и другие варианты безвозмездных поставок, например, из России. Их вакцины тоже себя зарекомендовали.

Мы должны учитывать и логистику, и потребность в вакцинах населения всего земного шара. Если мы не будем изучать все возможные вакцины, то не сможем оценить потребность, понимать, какое нужно оборудование и так далее.

— Вакцинация будет бесплатной для населения?

В рамках механизма COVAX будет бесплатной и добровольной для всех групп риска. Айнура Акматова

Но мы рассматриваем и другие варианты, в частности, что на платных условиях ее можно будет получать в частных центрах.