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Общество

В Кыргызстане создадут областные отделы здравоохранения

В Кыргызстане появятся областные отделы здравоохранения. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, сейчас идет подготовительная работа.

«Все подчинение в области будет одному человеку. И ФОМС, и организации здравоохранения. Это даст большой эффект. Сегодня правительство выделяет здравоохранению огромные деньги. Для ремонта, строительства, но они не доходят. Я борюсь с этой коррупцией, и уже есть плоды. В этом году две-три больницы сами будут строить на деньги Минздрава, которые выделяет правительство», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286174/
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