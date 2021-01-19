Глава ВОЗ предупредил о последствиях неравного доступа к вакцине от коронавируса

Неравенство в поставках вакцин от коронавируса среди стран с высоким и низким уровнем дохода подрывает усилия в борьбе с пандемией. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает «РБК».

По словам главы ВОЗ, беднейшие страны практически не получают к ним доступ.

«Я должен быть откровенным: мир находится на грани катастрофического морального провала. И цена этого провала будет оплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших государствах мира», — сказал он.

Читайте по теме COVID-19. В ВОЗ назвали условие для достижения коллективного иммунитета

Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что вакцины, с одной стороны, дают надежду, в другой — становятся еще одним камнем в стене неравенства между имущими и неимущими в мире.

Более 39 миллионов доз вакцины распространено, по крайней мере, в 49 странах с более высоким доходом.

И только 25 доз попало в государство с самым низким уровнем дохода. Не 25 миллионов, не 25 тысяч, а всего 25, добавил он.

Тедрос Аданом Гебреисус обратил внимание на то, что по мере распределения первых партий обещание стран обеспечить равный доступ к вакцине от COVID-19 находится под серьезной угрозой. По его словам, некоторые государства идут в обход COVAX — Глобального фонда доступа к вакцинам, повышая цены и предпринимая попытки «прыгнуть вперед очереди».

«Вакцины хватит на всех. Но прямо сейчас мы должны работать вместе, как одна глобальная семья, чтобы уделять первоочередное внимание тем, кто наиболее подвержен риску тяжелых заболеваний и смерти во всех странах», — добавил глава ВОЗ.

