В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 2 тысячи 11 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 203 пациента, в больницах — 808.

В том числе 49 человек — в крайне тяжелом состоянии, 242 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (506 человек, или 62,6 процента) оценивают как средней тяжести. Только 11 человек — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 178 человек. В Бишкеке выписаны 60 человек, Оше — 2, Чуйской области — 43, Ошской — 8, Таласской — 4, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 28, Джалал-Абадской — 12, Баткенской — 14.

С начала марта выздоровели 78 тысяч 181 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.