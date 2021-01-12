Дело экс-начальника УВД Ошской области просят направить в первую инстанцию

В Верховном суде продолжается разбирательство по уголовному делу экс-начальника УВД Ошской области Абдилата Капарова.

Ранее Сооронбай и Асылбек Жээнбековы были вызваны в зал судебных заседаний. Однако сегодня они не явились в суд. Интересы экс-президента и его брата представляют адвокаты Жыргалбек Бабаев и Валерьян Вахитов.

В ходе заседания адвокаты Абдилата Капарова просили отменить приговоры предыдущих инстанций и направить дело на новое рассмотрение.

Адвокат Алишер Бектуров сообщил, что защита не согласна с результатами лингвистической экспертизы. В частности, по его словам, заключение вынес доктор философских наук, а не профессиональный лингвист-филолог.

Сам Абдилат Капаров рассказал, что в суде не были допрошены экс-министр чрезвычайных ситуаций Дуйшенкул Чотонов, а также другие чиновники временного правительства 2010 года.

Адвокат Жыргалбек Бабаев заявил, что по этому делу Асылбек Жээнбеков проходит как свидетель, а не как потерпевший. По его словам, судебная коллегия не должна была идти на поводу у стороны обвиняемого, так как необходимости вызова Жээнбековых в суд не было.«Асылбек Жээнбеков не писал заявления. Да, он обратился в правоохранительные органы как спикер парламента. Он был допрошен по делу как свидетель», — сказал Жыргалбек Бабаев.

Напомним, Сооронбай и Асылбек Жээнбековы подали в суд на милиционера по защите чести и достоинства и выиграли его. Капаров не смог оплатить сразу 250 тысяч сомов, в итоге за неисполнение решения его посадили в тюрьму на четыре года.