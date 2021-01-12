В Бишкеке отметили 80-летие Болота Шамшиева и презентовали его книгу

В Национальной библиотеке прошла презентация книги Болота Шамшиева, приуроченная к его 80-летию.
Книга называется «Каба — храброе сердце». Это приключенческий роман для кино и телевидения об одной научной экспедиции Императорского Русского географического общества XIX века в горах Тянь-Шаня.
Актриса Назира Мамбетова поделилась с 24.kg воспоминаниями о режиссере:
«Я на всю жизнь запомнила, как мы снимали фильм «Белый пароход». Спустя два года после окончания института я прошла кастинг и начала работать с Болотом Шамшиевым. Мне нравилось работать с ним, потому что он требовал с нас тонкий подход, тонкую актерскую игру. Мне кажется, из-за этого его фильмы стали такими популярными. Я его ценю и буду ценить как великого человека. Он был человеком души. Его сердце и душа выражались через экраны, через его фильмы. Хочу сказать: давайте ценить друг друга. Болот Шамшиев был великодушным человеком», — сказала она.