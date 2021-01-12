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Общество

В Бишкеке отметили 80-летие Болота Шамшиева и презентовали его книгу

В Национальной библиотеке прошла презентация книги Болота Шамшиева, приуроченная к его 80-летию.

Книга называется «Каба — храброе сердце». Это приключенческий роман для кино и телевидения об одной научной экспедиции Императорского Русского географического общества XIX века в горах Тянь-Шаня.

24.kg
Фото 24.kg. Состоялась презентация книги в честь 80-летия Болота Шамшиева
Отдать дань памяти Болоту Шамшиеву пришли замминистра культуры Ильязбек Балташев, Роза Айтматова, друзья и коллеги народного артиста Кыргызстана.

Актриса Назира Мамбетова поделилась с 24.kg воспоминаниями о режиссере:

«Я на всю жизнь запомнила, как мы снимали фильм «Белый пароход». Спустя два года после окончания института я прошла кастинг и начала работать с Болотом Шамшиевым. Мне нравилось работать с ним, потому что он требовал с нас тонкий подход, тонкую актерскую игру. Мне кажется, из-за этого его фильмы стали такими популярными. Я его ценю и буду ценить как великого человека. Он был человеком души. Его сердце и душа выражались через экраны, через его фильмы. Хочу сказать: давайте ценить друг друга. Болот Шамшиев был великодушным человеком», — сказала она.

Болот Шамшиев — советский и кыргызский киноактер, кинорежиссер, сценарист. Зрители помнят и любят его фильмы «Белый пароход», «Выстрел на перевале Караш», «Волчья яма», «Восхождение на Фудзияму».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179633/
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