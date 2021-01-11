Выборы президента и референдум. В ЦИК поступило 50 сообщений о нарушениях

В день голосования в координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступило 50 сообщений о нарушениях. Об этом на брифинге сообщил член Центризбиркома Тынчтыкбек Шайназаров.

По его словам, больше всего заявлений было по жалобам на УИК (30 сообщений).

«Сообщений о возможном подкупе поступило одно, о выходе оборудования — 7, возможном нарушении условий предвыборной агитации — 3, невыполнении требований и замечаний УИК — 1, возможном злоупотреблении адмресурсом — 1, об отметке избирателей — 1, возможной фальсификации подписей избирателей — 1, по возможному оказанию давления на избирателей — 2 и по возможному массовому подвозу — 1», — сказал он.

Тынчтыкбек Шайназаров добавил, что по каждому факту проводилась проверка, по некоторым она еще продолжается.

Накануне в Кыргызстане завершились досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.