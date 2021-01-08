В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 2 тысячи 153 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 266 пациентов, в больницах — 887.

В том числе 57 человек — в крайне тяжелом состоянии, 253 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (570 человек, или 64,2 процента) оценивают как средней тяжести. Только семь человек — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 171 человек. В Бишкеке выздоровели 46 человек, Оше — 14, Чуйской области — 45, Ошской — 12, Таласской — 9, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 26, Джалал-Абадской — 12, Баткенской — 6. С начала марта выздоровели 77 тысяч 547 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.