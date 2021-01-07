В Кыргызстане за сутки выявили еще 170 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 54 случая, Оше — 8, Чуйской области — 49, Таласской — 3, Ошской — 16, Нарынской — 10, Иссык-Кульской — 20, Джалал-Абадской — 10.

С марта в республике зарегистрировали 81 тысячу 826 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.