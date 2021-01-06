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Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Куда звонить, если выявили нарушения общественного порядка

Во время предвыборной агитации кандидатов в президенты граждане должны соблюдать законность, не распространять недостоверную или провокационную информацию, не оскорблять честь и достоинство граждан и не разделять людей. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

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По ее данным, патрульная милиция перешла на усиленный вариант несения службы.

«Во время выборов сотрудников УПСМ распределят по участковым избирательным комиссиям для обеспечения безопасности граждан и предотвращения пробок на дорогах. Мы призываем всех бишкекчан звонить по номерам 102, 0312532233 и писать в мессенджер WhatsApp 0509102122 в случае выявления каких-либо нарушений общественного порядка», — проинформировали в ведомстве.

Досрочные выборы президента и референдум по форме правления пройдут в один день — 10 января.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179068/
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