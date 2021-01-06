Выборы президента. Куда звонить, если выявили нарушения общественного порядка

Во время предвыборной агитации кандидатов в президенты граждане должны соблюдать законность, не распространять недостоверную или провокационную информацию, не оскорблять честь и достоинство граждан и не разделять людей. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

Читайте по теме Личный состав ГКНБ переведен на усиленный вариант несения службы

По ее данным, патрульная милиция перешла на усиленный вариант несения службы.

«Во время выборов сотрудников УПСМ распределят по участковым избирательным комиссиям для обеспечения безопасности граждан и предотвращения пробок на дорогах. Мы призываем всех бишкекчан звонить по номерам 102, 0312532233 и писать в мессенджер WhatsApp 0509102122 в случае выявления каких-либо нарушений общественного порядка», — проинформировали в ведомстве.

Досрочные выборы президента и референдум по форме правления пройдут в один день — 10 января.