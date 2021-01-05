В Минздраве считают, что основная часть кыргызстанцев переболела COVID-19

Основная часть населения Кыргызстана, возможно, переболела COVID-19. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, с середины ноября отмечается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией. «Это, возможно, связано с тем, что основная часть населения переболела коронавирусом, что подтверждается результатами ИФА-исследований», — отметил он.

Алымкадыр Бейшеналиев добавил, что на снижение заболеваемости влияло дистанционное обучение, установление ограничений, запрет на массовые мероприятия, соблюдение масочного режима. «Но я хотел бы призвать население продолжать соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции: носить маски, мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками и соблюдать физическое дистанцирование», — добавил министр.

Напомним, с марта в республике зарегистрировали 81 тысячу 512 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.