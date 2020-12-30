Более 70 человек отравились на свадьбе в Сокулукском районе

Более 70 человек обратились с жалобами на отравление после посещения свадьбы в Сокулукском районе. Об этом 24.kg сообщил главный врач Чуйского областного центра Госсанэпиднадзора Улукбек Бектурганов.

По его словам, 16 человек госпитализированы в больницы Чуйской области и Бишкека, остальные лечатся амбулаторно.

«Состояние госпитализированных стабильное, выписать их планируется завтра или послезавтра. По предварительной версии, люди могли отравиться курицей в кляре», — отметил он.

Улукбек Бектурганов добавил, что не все обратившиеся были на мероприятии, гости забирали еду домой и угощали родственников.

«В отношении сотрудников кафе составили три протокола за нарушение требований технических регламентов, санитарных правил, гигиенических нормативов и иных нормативно-правовых актов в области общественного здравоохранения. За это предусмотрен штраф в размере 7 тысяч 500 сомов», — добавил он.

Отметим, что ГУВД Чуйской области заявило, что люди отравились во время свадебного торжества в кафе. Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Сокулукского района. Начато досудебное производство.