21:17
USD 81.88
EUR 99.92
RUB 1.11
Общество

В Кара-Суу демонтировали опасную газовую станцию

В Кара-Суу демонтировали частную газовую станцию, признанную специалистами опасной. Об этом сообщает пресс-служба Госэкотехинспекции.

Отмечается, что владелец станции оборудовал ее с нарушением правил пожарной безопасности.

«Предприниматель Муминов нарушил требования статей 29, 37 Закона «О градостроительстве и архитектуре» и 125 Закона «Об обеспечении пожарной безопасности». Был составлен акт проверки, выдано предписание об устранении нарушений. По результатам проверки была приостановлена деятельность газозаправочной станции, также был демонтирован склад для хранения газа», — сказали в инспекции.

Уточняется, что внеплановая проверка была проведена на основании письма Кара-Суйского районного управления градостроительства и архитектуры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178245/
просмотров: 223
Версия для печати
Материалы по теме
Рейд «Правопорядок». За два дня раскрыто 201 преступление
Без разрешения на охоту носил ружье. Житель Сокулука оштрафован
В управлении водного хозяйства Кара-Суйского района выявили нарушения
На 46 тысяч сомов оштрафовали строительные компании в селе Орто-Сай
Экологию в топку. Как мэрия проверяет бани Бишкека
На Иссык-Куле оштрафовали 25 пьяных водителей на 17 тысяч 500 сомов каждого
На 13 тысяч сомов оштрафовали управление водного хозяйства
В Узгене чиновники незаконно выделили участки для строительства жилых домов
Куда обращаться бишкекчанам, если работодатели нарушают их права
Мужчина незаконно ловил куропаток. Его оштрафовали
Популярные новости
В&nbsp;Нур-Султане женщина выгнала восьмилетнюю дочь на&nbsp;улицу в&nbsp;мороз без одежды В Нур-Султане женщина выгнала восьмилетнюю дочь на улицу в мороз без одежды
В&nbsp;Бишкеке задержан глава УОБДД Чуйской области Шаирбек Бопонов В Бишкеке задержан глава УОБДД Чуйской области Шаирбек Бопонов
Романа Царева выгнали из&nbsp;сборной Кыргызстана по&nbsp;греко-римской борьбе Романа Царева выгнали из сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе
ГКНБ возбудил уголовное дело против главы Верховного суда Гульбары Калиевой ГКНБ возбудил уголовное дело против главы Верховного суда Гульбары Калиевой
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; принимает онлайн-переводы из&nbsp;&laquo;СберБанка&raquo; по&nbsp;номеру телефона «Керемет Банк» принимает онлайн-переводы из «СберБанка» по номеру телефона
Изменение условий пополнения в&nbsp;платежных терминалах&nbsp;О! Изменение условий пополнения в платежных терминалах О!
Новогодние СКИДКИ до&nbsp;90&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; один день Новогодние СКИДКИ до 90 процентов на красивые номера в O!Store — один день
Газ в&nbsp;каждый дом: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; газифицировал жилой массив &laquo;Ынтымак&raquo; Газ в каждый дом: «Газпром Кыргызстан» газифицировал жилой массив «Ынтымак»
28 декабря, понедельник
21:17
Писали письма президенту. В городе Ош 58 детей получили подарки к Новому году Писали письма президенту. В городе Ош 58 детей получили...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 декабря: осадки не ожидается
20:44
В Кара-Суу демонтировали опасную газовую станцию
20:17
В Иссык-Кульской области за три дня задержали 59 пьяных водителей
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица в тройке лидеров в мировом рейтинге