В Кара-Суу демонтировали опасную газовую станцию

В Кара-Суу демонтировали частную газовую станцию, признанную специалистами опасной. Об этом сообщает пресс-служба Госэкотехинспекции.

Отмечается, что владелец станции оборудовал ее с нарушением правил пожарной безопасности.

«Предприниматель Муминов нарушил требования статей 29, 37 Закона «О градостроительстве и архитектуре» и 125 Закона «Об обеспечении пожарной безопасности». Был составлен акт проверки, выдано предписание об устранении нарушений. По результатам проверки была приостановлена деятельность газозаправочной станции, также был демонтирован склад для хранения газа», — сказали в инспекции.

Уточняется, что внеплановая проверка была проведена на основании письма Кара-Суйского районного управления градостроительства и архитектуры.