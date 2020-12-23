Президента хотят обязать сложить полномочия при попытке ограничить свободу слова

Необходимо обязать сложить полномочия президента, если не будет соблюден договор о свободе слова. С таким заявлением выступила кандидат Клара Сооронкулова на встрече с представителями коалиции медиасектора и гражданского общества.

«Прошу включить пункт о том, чтобы обязать главу государства сложить полномочия в случае несоблюдения договора о правах и свободах, чтобы это была не просто декларация. Каждый кандидат должен осознавать ответственность при подписании. Потом мы будем требовать его исполнения. Думаю, здесь нет претендентов в президенты, которые готовы покушаться на Конституцию и лишить нас прав и свобод», — подчеркнула она.

Отметим, что в Бишкеке проходит встреча кандидатов в президенты с представителями медиасектора, гражданского общества и профессиональных сообществ. Претендентов на главый пост страны призывают присоединиться к договору о правах и свободах.