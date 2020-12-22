Ошибка медиков. Родственники Болота Шамшиева рассказали, как он скончался

Болоту Шамшиеву поставили неправильный диагноз. Об этом сообщила семья скончавшегося год назад кинорежиссера сайту kyrgyzcinema.com.

Отмечается, что, несмотря на преклонный возраст, кинорежиссер обладал хорошим здоровьем.

«Изначально неверно поставленный диагноз, не проведенные вовремя все необходимые клинические мероприятия, неумение некоторых врачей вдумчиво, критически подойти к своей работе — все это привело к тому, что нам не удалось спасти жизнь человеку, обладавшему отменным здоровьем и, что не менее важно, желанием жить», — заявили члены семьи Болота Шамшиева.

Они также рассказали, при каких обстоятельствах скончался народный артист Кыргызстана.

«Перед погрузкой в машину скорой помощи после третьего сеанса гемодиализа он грустно посмотрел на своего сына Чынгыза, постоянно находившегося рядом с ним, и уснул. По прибытии в клинику он так и не очнулся. Болот Шамшиев покинул этот мир на носилках, пока его несли в палату. Месяц госпитализации можно охарактеризовать прежде всего врачебной некомпетентностью и убожеством медицинской инфраструктуры. Намерения у врачей были благие, но даже лучшие намерения в руках невежества и в условиях нищеты могут привести к катастрофе. Именно это и произошло», — отметили родственники.

Напомним, что всемирно известный кыргызский кинорежиссер, драматург, общественный и государственный деятель Болот Шамшиев скончался 21 декабря 2019 года. До 79-летия ему оставалось меньше месяца.