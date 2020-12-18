В КР предложили создать Фонд поддержки мигрантов во время кризисных ситуаций

Необходимо создать экстренный фонд поддержки трудовых мигрантов во время кризисных ситуаций. С таким предложением выступила председатель координационного комитета «Центральная Азия в движении» Нурия Темирова на круглом столе, приуроченном к Международному дню мигранта.

Она отметила, что во время введения карантинных мер во многих странах мира трудовые мигранты из Кыргызстана оказались в сложной ситуации.

«На горячую линию профсоюза мигрантов больше всего жалоб поступило в связи с ситуацией на границе и нарушением трудовых прав. 69 процентов обращений было из России, 22 процента из Казахстана, остальные — из Турции и Арабских Эмиратов», — сказала она.

По ее словам, многие мигранты, оставшись без работы, были не в состоянии платить за жилье.

«Основные проблемы, с которыми столкнулись мигранты, невозможность платить за жилье — 64 процента, потеря работы — 45 процентов, отсутствие денег на еду — 43, проблемы с силовыми структурами — 20 процентов. Ситуация показала, что нужен экстренный фонд, где мигранты могут получить финансовую поддержку в таких случаях», — предложила Нурия Темирова.