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Общество

По фактам давления на бизнес будет лично разбираться глава ГСБЭП Сыймык Жапыкеев

По фактам давления на бизнес будет разбираться лично председатель ГСБЭП Сыймык Жапыкеев. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Финансовой полиции.

По ее данным, сегодня глава ведомства встретился с бизнес-омбудсменом страны Робином Орд-Смитом.

Сыймык Жапыкеев сказал, что приоритетным направлением Финпола является непосредственная защита экономической безопасности государства, защита добросовестных предпринимателей от неправомерного вмешательства и создание максимально благоприятных условий для видения бизнеса и притока инвестиций в страну.

Робин Орд-Смит поблагодарил руководство ГСБЭП за организацию встречи и отметил, что Финансовая полиция должна быть близким партнером субъектов предпринимательства, защитником от произвола проверяющих.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176417/
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